Пенсионеры наконец узнают о «своей» партии

Уже завтра должен открыться съезд одной из самых таинственных партий — Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РПП). И действительно, население страны стареет, пенсионеров, по некоторым подсчётам, уже 40 миллионов. К тому же ветераны с их дисциплинированностью, ещё советским осознанием общественного долга остаются «лакомым» контингентом избирателей для любой партии. А потому в стратегии каждой политической структуры, вне зависимости от её цветов и идеологии, выстраивание взаимопонимания с контингентом 60+ остаётся важнейшей отдельной строкой в партийной программе. Коммунисты эксплуатируют воспоминания о советской молодости и мифы ушедшей эпохи. Единороссы сравнивают пенсии начала девяностых и нынешние, педалируют внесённое в текст обновлённой Конституции положение об автоматической индексации соцпособий.

А что же партия, само название которой должно символизировать, что пенсионеры для неё не средство, а самая настоящая цель? Проблемы преследовали эту потенциально влиятельную силу с момента её образования в конце девяностых. Пенсионеров то призывали объединиться вокруг партии, то просили поддержать одноимённую общественную организацию. Партия четырежды меняла своё официальное название, которое становилось всё более сложным. В 2003 году произошёл раскол, последствия которого привели двух потенциальных председателей — Сергея Атрошенко и Валерия Гартунга — для выяснения первородства в суд. Наконец, в 2007 году партию объединили с Партией жизни и «Родиной» в «Справедливую Россию» в надежде взять под контроль настроения в ветеранской среде. Но спустя пять лет «пенсионеры» вышли из состава мироновской коалиции.

Вот только бесконечная череда скандалов и невыразительная программа упорно не дают РПП стать действительно влиятельной силой, способной воздействовать на принятие решений на государственном уровне. Причём в последний раз партия «отличилась» в ходе думской кампании 2016 года, когда её партийный список был снят Центризбиркомом с регистрации. Формальной причиной стало выявление недостоверных сведений в документах кандидатов. Однако подразумевалось, что инстанцию заинтересовало появление в партийном списке личностей, далёких от класса пенсионеров, но весьма интересных для правоохранительных органов, в частности к тому моменту экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и некоторых других «бывших», но жаждавших депутатской неприкосновенности. В результате лидер партии Евгений Артюх ушёл в отставку, гласно придав анафеме деятелей (Володин, Прокопенко), руководивших в то время внутренней политикой в президентской администрации.

Теперь в очередной раз с подкорректированным названием и представительством своих кандидатов в нескольких региональных собраниях партия начинает новый цикл своего развития, отказавшись даже от фигуры единоличного председателя. Понятно, что ранний съезд вполне логичен и свидетельствует о том, что партийные бонзы извлекли уроки из провала пятилетней давности. Тогда в политических кулуарах утверждали, что РПП просто слишком поздно представила списки своих кандидатов в Кремль, а потому и возникло взаимное недопонимание.

vk.com/pensioner.party

Теперь всё делается заранее. Притом что у партии всё равно большие проблемы с личностями, пользующимися достаточной известностью и авторитетом на местах. В этой связи есть предположение, что партии предложат включить в свои списки или выдвинуть по одномандатному округу деятелей, в прохождении которых в Госдуму заинтересована партия власти, которая не хочет «светить» некоторых своих ставленников.

В целом же вряд ли съезд выявит сколько-нибудь заметную радикализацию партии, которая всегда безоговорочно поддерживает президента и бурно не протестовала против пенсионной реформы. Скорее всего, в очередной раз будут осуждены оптимизация здравоохранения, закрытие медицинских учреждений и недоступность качественного лечения во многих городах и весях. Партия зафиксирует свою позицию в пользу увеличения коэффициента замещения зарплаты пенсией на уровне 35–40 процентов, поддержит идею ликвидации разрыва в пенсиях между разными социальными группами и расширения прав общественности активно участвовать в обсуждении любых новелл в сфере пенсионного обеспечения.

Впрочем, съезд как раз даст шанс партии официально высказаться раньше коллег по поводу объединения социальных фондов. И это может стать его единственной «фишкой».