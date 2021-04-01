Пашинян ушёл на самоизоляцию перед встречей с Путиным

https://static.news.ru/photo/91b85a3e-937e-11eb-b568-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Москву 7 апреля, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он уже ушёл на самоизоляцию в рамках подготовки к этой встрече.

В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян с 2 апреля работает в режиме самоизоляции, — цитирует ТАСС его пресс-секретаря Мане Геворгян.

Детали встречи пока не раскрывают.

Накануне Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили, в частности, ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Путин и Алиев заметили, что режим прекращения огня никем не нарушается. Кроме того, стороны поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Как писал NEWS.ru, Пашинян ранее заявил, что подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявил глава аппарата премьера Арсен Торосян. По его словам, это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня. Торосян добавил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.