Парламент укрепят детским омбудсменом

Как мы помним, в начале девяностых молодая и слабо регулируемая российская демократия допускала совмещение депутатского мандата и государственной должности. А потому министры заседали в Госдуме, а губернаторы составляли основу верхней палаты парламента. Затем законодательство было пересмотрено в плане исключения совмещения ветвей власти. Но традиция ставить во главе предвыборных списков фигуры, облечённые реальной властью, а потому несущие особую ответственность за исход голосования, осталась.

В ходе этих выборов практически все губернаторы-единороссы взяли на себя функции «паровозов», то есть деятелей, не собирающихся идти в Госдуму, но тянущих за собой весь партийный список, в котором второй номер после голосования автоматически станет первым. Были разговоры, что некоторые главы регионов всё-таки предпочтут парламентское кресло своему нынешнему. Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев даже поучаствовал в региональных праймериз. Но все подобные разговоры так и остались лишь экспертным предположениями. Хотя предполагается, что после выборов возможен и новый «губернаторопад». Тем более, если результаты выборов в некоторых областях окажутся разочаровывающими. Самое сенсационное перемещение планируется, пожалуй, в Санкт-Петербурге, где долговременный глава местного Закса Вячеслав Макаров действительно переедет на Охотный ряд в Москву.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Особый интерес, конечно, представляет судьба главных лиц нынешней предвыборной кампании единороссов — их федеральной «пятёрки». В её головной части два политических тяжеловеса и самые популярные после президента политики — Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Как выразился Владимир Путин, ему очень не хотелось бы отпускать обоих в Госдуму, поскольку-де они прекрасно справляются со своим нынешними обязанностями. Собственно, никто и не предполагал, что министры просто осядут в парламенте.

При этом инсайдеры упорно утверждают, что 71-летний Лавров давно просился на менее мобильную работу. А потому ему то пророчат кресло пожизненного сенатора по президентской квоте, то пост в Совбезе. Пока же он явно прибавил предвыборной кампании шарма вирусным видео, на котором он машет и посылает воздушные поцелуи. Да и футболки с его знаменитой цитатой о «дебилах» пользуются неизменным спросом.

Естественно, у двух лидеров самая яркая предвыборная повестка. Особенно у Шойгу, который явно вышел за рамки оборонной компетенции, предложив грандиозный план нового освоения сибирских богатств путём строительства крупных городов и даже переноса туда российской столицы. Разговоры о том, что глава Минобороны станет новым спикером Госдумы, затихли. Но при новых раскладах на фоне грандиозности его предложения Шойгу видится если не новым премьером, то влиятельнейшим первым замом.

Сергей Лавров MFA Russia/via Global Look Press

Видимо, нет причин менять свои поприща и у врача Дениса Проценко, ставшего олицетворением борьбы с пандемией. Ни у Елены Шмелёвой, особенно после того, как в Сочи территория её центра для одарённых детей «Сириус» фактически перешла в федеральное подчинение. Тем более Проценко предвещает четвёртую волну пандемии, а потому вряд ли было бы для него корректно в такой момент покидать свой пост в ставшей знаменитой больнице в Коммунарке.

Но было бы явно неприлично, если из всей лидерской «пятёрки» так никто и не отправился бы укреплять новую Госдуму. И, скорее всего, миссия эта будет возложена на многодетную мать Анну Кузнецову, которая уже пять лет работает уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка. В «пятёрке» она олицетворяет заботу партии и правительства о материнстве и детстве, курс на формирование крепкой семьи, позволяющей решать демографические проблемы страны.

Правда, на фоне ярких президентских инициатив Кузнецова явно затерялась. И единственным её оригинальным предложением было добавить к партийной эмблеме, бурому медведю, несколько медвежат, олицетворяющих ту самую крепкую семью. Правда, тут стоит помнить, что сам образ медведя родился из ранней аббревиатуры «Межрегионального движения „Единство“» — МЕДВЕДь.

Анна Кузнецова Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Впрочем, если Кузнецова действительно войдёт в парламент, то, учитывая громадьё правительственных социальных программ, у неё будет простор для законотворческой деятельности во главе одного из думских комитетов.

Тем не менее, слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что каждый кандидат сам решит для себя, идти ему в Госдуму или нет, звучат весьма примечательно. Ждём сюрпризов?