Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть городов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек, — цитирует его агентство.

Шойгу добавил, что необходимо не просто построить город и «перенести туда столицу», нужно задать им отраслевое направление. По его словам, такие планы были в СССР, но их не успели воплотить.

Ранее Шойгу сравнил военкоматы с театральными гардеробами и потребовал навести в них порядок. Министр устроил внезапную проверку одного из столичных военкоматов и отчитал сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования.

Министр возмутился тем фактом, что там отсутствуют компьютеры, однако при этом есть и холодильник, и микроволновка.