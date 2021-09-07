Лавров с воздушным поцелуем стал героем флешмоба в соцсетях

В Сети появился новый флешмоб #ПомахалМне, героем которого стал министр иностранных дел Сергей Лавров. Пользователи социальных сетей размещают ролик с участием главы внешнеполитического ведомства, в котором он кому-то машет и шлёт воздушный поцелуй.

Участники флешмоба монтируют к этому видео собственное. На кадрах пользователи смущаются, а также передают привет министру.

За основу ролика с воздушным поцелуем взята запись 2015 года с саммита БРИКС. Как сообщила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, воздушный поцелуй был предназначен южноафриканской коллеге Лаврова — Маите Нкоана-Машабане.

Ранее сообщалось, что порядка 250 хабаровских водителей стали участниками флешмоба и выстроили из своих автомобилей портрет действующего президента РФ Владимира Путина. Для того чтобы создать максимально узнаваемый рисунок, мужчины сделали разметку. Причём никакие спецприборы для этого не использовались — только глазомер и рулетка.

Как только все машины встали на свои позиции, водители включили фары и аварийные огни авто. Происходящее с высоты птичьего полёта засняла камера, установленная на квадрокоптере.