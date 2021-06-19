Первая пятёрка предвыборного списка ЕР – «паровозы» или лидеры Госдумы?

Мы неоднократно отмечали, что «Единая Россия» — это, прежде всего, президентская партия, в которой Владимир Путин, даже формально не будучи её членом, всё равно имеет решающее слово.

Собственно, и ХХ съезд партии власти лишний раз подтвердил такую простую истину. Президент не только озвучил основные тезисы, которые составят основу партийной предвыборной программы ЕР, но и первым предложил вариант головной пятерки федерального партийного списка. Как и ожидалось, за её скобками остался не только лидер единороссов Дмитрий Медведев, но и действующий премьер Михаил Мишустин. Несмотря на пропагандируемые успехи его кабинета, главе правительства не решились добавить политического веса, оставив в позиции успешного и эффективного, но всё-таки, скорее, технического премьера.

Правда, Медведев сохранил своё политическое лидерское лицо, упомянув, что такую пятерку они «собрали» вместе с президентом.

Итак, партию к победе на парламентских выборах должны вести два политических тяжеловеса, два министра-ветерана, не вызывающих отторжения у населения — Сергей Шойгу и Сергей Лавров, отличившийся в борьбе с многоголовым Соvid-19, главврач ставшей знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко, Елена Шмелева, руководительница детского образовательного центра «Сириус» в Сочи, и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Собственно, логика такого лидерского пасьянса понятна. У федерального списка ЕР как бы коллективное лицо. И если кто-то чисто графически окажется чуть выше, это не будет означать его привилегированного положения.

Но нас-то должно интересовать другое. Это в далёких девяностых министры могли совмещать свои посты с парламентскими мандатами. Сейчас такой практики нет. Зато есть традиция «паровозов». Когда видные деятели, например — губернаторы, возглавляют партийные предвыборные списки, активно участвуют в агитации, но в парламенте работать отказываются, отдавая свои мандаты следующим за ними в списках. Такая практика неоднократно и горячо критиковалась, оппозиция обвиняла партию власти в обмане избирателей, в электоральной подмене. Но такая практика — данность наших избирательных кампаний.

А предложенная лидерская пятёрка ЕР такова, что вполне вероятно, что ни один из её членов работать в парламент не пойдёт. Правда, циркулирует немало слухов о том, что Лавров уже просился в отставку и что, мол, после выборов он, наконец, её получит. Но даже если это так, то ему уместнее занять пост пожизненного сенатора. Что стало бы достойным венцом его карьеры. С большой вероятностью пока не покинет свой пост и министр обороны.

Что касается остальных, то тут, как говорится, возможны и варианты. Елену Шмелеву кулуарная молва уже неоднократно сватала на различные посты. Тем более, что три года назад она была сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. То ее видели в кресле министра образования, то во главе Общественной палаты РФ. Словом, как эффективный управленец, она давно «на выданье». Так что, она может остаться в «Сириусе», территория которого становится федеральной, возглавить профильный думский комитет. Или, если разговоры о правительственных перестановках после выборов верны, войти в кабинет министров.

Собственно, те же гадания можно адресовать и врачу Денису Проценко. Некоторые аналитики уже поспешили расценить его появление в составе «великолепной пятерки», как сигнал для министра здравоохранения Михаила Мурашко. Но к таким прогнозам и подталкивает неопределенность будущего выбора партийных флагманов.

Впрочем, у нас зачастую голосуют сердцем. Для здорового сердца важно верить во всё лучшее.