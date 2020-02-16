https://static.news.ru/photo/4651b116-50cd-11ea-a771-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit будут сложными, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, участники процесса начнут «рвать друг друга на части».

Он добавил, что стороны, в первую очередь, отстаивают собственные интересы. Дипломат отметил, что все разногласия необходимо уладить как можно быстрее, несмотря на наличие «некоторых сложных пунктов, с которыми придется иметь дело», передаёт «Интерфакс».

Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества, передавал NEWS.ru. В последний день членства их страны в Евросоюзе британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки и держа в руках флаги Великобритании.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что выход Великобритании из Европейского союза станет началом развала объединения. По её словам, Евросоюз останется в истории громким провалом. Она отметила, что Brexit должен привести к формированию независимых наций. Этого хочет большинство жителей европейских стран, писал NEWS.ru.