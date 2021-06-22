Пандемия — главный избиратель

Ещё совсем недавно президент предполагал, что в августе россияне уже смогут путешествовать, а столичный мэр буквально обещал снять все ограничения к сентябрю. И тот, потенциально свободный от масок, сентябрь удивительно совпадал с финалом парламентской кампании — апофеозом массовых партийных мероприятий и разных предвыборных флешмобов.

Ныне, как говорится, сценарий меняется. Страну накрывает третья волна дважды почти побеждённой пандемии, свирепствует уже не китайский, а индийский штамм коронавируса. Медики бьют тревогу, рапортуя о переполненных реанимациях и развёртывании уже свёрнутых было резервных палат для жертв вируса.

Партии всё-таки проводят свои съезды, но в урезанном варианте с привлечением голосов с мест в привычном онлайн-формате. Проблема, однако, в том, что партийные лидеры тщательно обходят вопрос о введении обязательного вакцинирования. Притом, что целесообразность этого шага более чем очевидна. Но идёт предвыборная кампания. И никому не хочется дополнительно раздражать и так недовольный консервативный электорат. Обычно считается, что летом у нас нравы смягчаются, а потому уровень недовольства спадает. А тут двойной удар по настроениям: сначала необходимость соблюдать все прежние ограничения, от которых устали, а потом и вопрос о вакцинации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Принято считать, что почти средневековое неприятие вакцин (в стране, фактически первой их создавшей) это в некотором смысле выражение подноготного недоверия властям в частности и отечественной фармакологии в целом. Страна, создавшая уже четыре вакцины, качественно отстаёт по темпам вакцинации от той же Европы, где даже Италия надеется быть в августе уже целиком «белой зоной». Не помогают ни примеры первых лиц, ни материальное стимулирование привитых, ни некрологи молодых людей — жертв инфекции.

И в такой обстановке решение о той или иной степени принуждения перекладывается на региональные власти. Регионы обычно привыкли в такой ситуации следовать примеру Москвы, которая уже поставила вопрос об обязательном вакцинировании 60% работников, прежде всего, сферы услуг.

Но это в Москве, а что делать губернаторам, которым переизбираться, а рейтинги и так не бьют рекордов популярности. Притом, что наши фармакологические мощности по производству вакцин вышли на плановые рубежи. И ссылки на нехватку препаратов больше всерьёз не принимаются. В прямом смысле — положение у них хуже губернаторского.

С одной стороны, с глав регионов требуют цифры по вакцинированию, по снижению данных об инфицировании населения. А с другой, многим губернаторам предстоит возглавлять предвыборные списки той же «Единой России». А стать объектом массового недовольства по причине принуждения к двойному уколу в такой момент никому не хочется. Такие вот молот и наковальня.

Владимир Уйба Kremlin Pool/Global Look Press

А тут ещё Владимир Уйба, лидер Республики Коми, и калужский губернатор Владислав Шапша заболели, будучи уже привитыми. Конечно, на их примере можно доказать, что привитые болеют исключительно в лёгкой форме. Но вакциноскептики получили дополнительный аргумент.

Так что на местах все ждут указания к разным формам стимулирования вакцинирования с самого верха. Но все помнят о выборах.