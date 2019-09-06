https://static.news.ru/photo/3186904e-d21a-11e9-9191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму, но её удалось быстро согнать. Других эксцессов на избирательных участках в первой половине дня не происходило.

Мы наблюдаем не первый год, поэтому процедура выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьёзы. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги её героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена, — сказал журналистам зампредседателя комиссии Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее поступила информация, что в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры на всех избирательных участках. После этого глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сделает «доску антипочёта», где будут представлены люди, распространяющие недостоверную информацию о ходе голосования, писал News.ru.