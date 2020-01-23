https://static.news.ru/photo/c589f976-3e93-11ea-bfb1-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин в новой должности помощника президента займётся экономическими вопросами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что информацию об обязанностях нового замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и нового помощника Владимира Мединского обнародуют не позднее 27 января. Первый ранее занимал должность вице-премьера правительства, второй был министром культуры. Политологи предполагают, что в новой должности Мединский будет заниматься борьбой с фальсификацией истории.

Российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. Кресло премьера занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство. Туда не вошло много прежних министров. Помимо Мединского и Козака, это вице-премьер Виталий Мутко, министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова и другие, писал NEWS.ru.