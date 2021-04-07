Операция «Недвижимость» разделит наши элиты

Пару лет назад у нас активно заговорили о национализации элит, поскольку-де «дети прихватизации» осознали, наконец, что без сильного государства за спиной они оказываются крайне уязвимы в свободном мире деловых джунглей. Впрочем, это не помешало многим состоятельным соотечественникам продолжать создавать за рубежами отечества запасные аэродромы в виде уютных квартирок с панорамным обзором Эйфелевой башни или вилл на испанском лазурном побережье. Только, по данным нашего Центробанка, за 2018–2019 годы на эти цели было выведено из страны более $2 млрд 400 млн.

Известно, что владение заграничной недвижимостью осталось в качестве последней юридической лакуны, не запрещённой законом. Уже обновлённая Конституция отрезала госслужащих, людей в погонах и депутатов разного уровня от возможности открывать за границами России банковские счета и обзаводиться иностранными паспортами. А вот положение о запрете приобретать там недвижимость встретило такое яростное сопротивление наших служивых элитариев, что от этой вполне логичной идеи предпочли отказаться. Хотя понятно, что нельзя содержать квартирку в Брюсселе, не открыв там счёта в банке.

Но вот, как говорится, сколько верёвочке ни виться, а за кончик её обязательно ухватятся. Теперь откровенно говорят о начале с заокеанской подачи, ссылаясь, прежде всего, на публикации в The Washington Post, так называемой операции «Недвижимость», направленной против видных чиновников нынешней российской администрации. Несмотря на все юридические ухищрения, оформление вилл на фирмы-прокладки, для западных налоговых спецов установить истинных владельцев лондонских или парижских апартаментов не представит большой сложности. Во всяком случае это удавалось даже соратникам Алексея Навального.

Ну а сама техника операции проста, как апельсин. Владельцы пенсионных гнёздышек должны будут с документами в руках доказать законные источники доходов, позволивших им обзавестись столь завидной собственностью. Понятно, что в первую очередь под удар попадают российские слуги государевы, обязанные к тому же декларировать свои доходы. Им-то и предстоит доказать соответствие доходов от трудов праведных и расходов. И в случае несоответствия собственность попадает под арест под предлогом выяснения путей незаконного отмывания средств.

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По имеющимся сведениям, первые такие шаги начинают осуществляться не только в Штатах, но и в Европе — Испании и Черногории. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, ради чего такие действия предпринимаются. Удар планируется наносить по самому болезненному органу чиновника российского — кошельку, дабы уже самой угрозой таких действий подвигнуть служивого к нужным действиям в интересах «второй родины». А ведь именно на серьёзный раскол нынешних условных российских элит давно делается ставка. Не исключено, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями лихорадочных попыток продать недвижимость. Не исключено, что путём ее срочной переписки на дальних родственников или доверенных лиц. Впрочем, все подобные потуги легко просчитываются. А потому, как обычно шутят, самые отъявленные духоскрепные патриоты могут оказаться полностью скомпрометированными своей обнародованной страстью к тёплым странам.

Напомним, что последней жертвой страсти к таким приобретениям стал в прошлом один из лидеров единороссов Владимир Пехтин, у которого команда Навального обнаружила незадекларированную недвижимость в Майами. Тогда Пехтин, сдавая депутатский мандат, пытался сохранять хорошую мину, заявляя, что он чист перед законом. В кулуарах же соратники скорбели о том, что, мол, Кремль его сдал. Квартира там обнаружилась и у Владислава Третьяка, но он-то мог объяснить законность её происхождения.

Теперь всё может оказаться куда серьёзнее и по масштабам, и по последствиям. Но, с другой стороны, после таких встрясок та самая национализация элит пойдёт ускоренными темпами.