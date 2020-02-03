https://static.news.ru/photo/bf7e9a12-4642-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

ОНФ совместно с региональными властями организуют проведение общественных обсуждений по проблемам жителей, которые проживают на удалённых территориях, пострадавших от паводка в Иркутской области. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Общероссийского народного фронта, об этом на встрече договорились заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич и врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Врио губернатора области придаёт большое значение работе с общественниками. Если нам звонят жители из посёлков и говорят, что у них возникла такая-то проблема, то мы тут же их переадресовываем в соответствующее ведомство или министерство. ОНФ будет вместе с региональным правительством регулярно выезжать на территории, которые пострадали от паводка, и там обсуждать те вопросы, которые есть у жителей и на которые не всегда главы администраций могут ответить. В ближайшее время приведём первый такой выезд в один из удалённых поселков области Аршан, расположенный в 100 км от Тулуна, — рассказали NEWS.ru в «Молодёжке ОНФ».

Молодёжная команда Народного фронта с самого начала подключилась к помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Летом восстанавливали надворные постройки и откачивали воду из подполий, осенью юристы «Молодёжки ОНФ» консультировали жителей по вопросам оформления сертификатов и получения компенсаций, зимой ребята обеспечивали нуждающихся дровами и овощами. Последний раз общественники посетили наиболее отдалённые населенные пункты — деревню Паберега, а также посёлки Соляная и Аршан.

Ранее NEWS.ru писал, что паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун.