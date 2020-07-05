Двоюродный племянник Владимира Путина Роман возглавил партию с вычурным названием «Народ против коррупции». Не надо обладать бурной фантазией, чтобы представить, как такой новый политический лейбл будут пародировать: пчёлы против мёда, алкоголики против пива, кошки против собак. Тем не менее у нас вырисовывается не только новый лидер пусть и довольно условной партии (мало ли их возникло в последнее время?), но и открыто подтверждённый родственник президента.

Об иных близких главы государства досужим коллегам приходится только гадать. Понятно, что в России нет партии, которая хотя бы на словах не боролась бы с гидрой коррупции во всех её проявлениях. Но, похоже, появляются её профессиональные противники, которые могут в своей программе, например, определить чёткий срок окончательного искоренения мздоимства. В частности, к ныне сакральному 2036 году. Правда, в стране уже давно действует некий Национальный антикоррупционный комитет, но он интересен исключительно потому, что его председатель готов в любое время суток раздавать журналистам безразмерные интервью на горячую тему очередной взятки в размере бюджета среднего городка.

К слову, в России и так не было недостатка в политических династиях: Владимир Жириновский и сын, Геннадий Зюганов и внук, наследственный депутат Мосгордумы и ныне её спикер Алексей Шапошников. А что уж говорить об отце и сыне Гудковых, в тандеме которых младший всегда шёл за старшим, как нитка за иголкой. Но новое родственно-политическое сообщество обещает быть самым громким, главное — постоянно находящимся в центре внимания.

Тем не менее Роман Путин, экс-офицер ФСБ, а на гражданке — довольно крупный предприниматель, и не скрывает, что решил пойти в большую политику исключительно для поддержки своего двоюродного дяди — президента. Похоже, его не смущает то обстоятельство, что от партий, поддерживающих Владимира Владимировича, просто не протолкнуться. Кредо таких структур — соединение критики всего и вся с незыблемой поддержкой безальтернативного лидера. Политика у нас — парадоксов подруга.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но фамилия Путин сразу меняет статус очередной карликовой партии. Хотя позволит, видимо, оппозиционно настроенным журналистам обыгрывать высокое имя, не опасаясь обвинений в оскорблении власти, речь-то будет идти о другом Путине. Сам Роман ещё пару месяцев назад сообщил, что намерен своей политической деятельностью улучшать положение отечественного бизнеса, особенно мелкого, среднего и даже индивидуальных предпринимателей. Свою опору он видел в регионах, в которых активизировалась оппозиция, в частности популистская ЛДПР. А вот партия власти, по его словам, не может дать ей достойный ответ. Так что пришло его время восстановить политические балансы.

Словом, сам того не желая, новый Путин преподнёс неоценимый подарок Владимиру Жириновскому, который теперь может на всех углах утверждать, что против него ополчилась правящая семья. А лидер ЛДПР умеет снимать «сливки» с таких коллизий. Неясно, как ещё отреагирует на откровения нового защитника стабильности партия власти. Единороссы, думается, уверены, что у них достаточно разного рода ресурсов, чтобы обуздать притязания не одного Жириновского, а любых оппозиционных популистов.

Кстати, сам Роман Путин без ложной скромности ассоциирует себя с семейством Бушей, давшим Штатам двух президентов и несколько губернаторов. Впрочем, надо обладать самой изощрённой фантазией, чтобы вообразить провинциального предпринимателя в роли преемника своего могущественного дяди. Но, с другой стороны, вполне можно представить, что найдутся желающие присоединиться к носителю громкой фамилии, надеясь таким образом обрести в самом широком смысле «крышу».

Явление народу Романа Путина можно принять и за отвлекающий манёвр. Уж слишком плотно разного рода СМИ и бесчисленные интернет-сайты занялись персоной Екатерины Тихоновой, руководителя «Иннопрактики» — центра продвинутых технологий при МГУ. Её упорно называют «дочерью Владимира Путина». Буквально каждый шаг женщины отслеживается. Словом, молодого предпринимателя против её воли лишили права на частную жизнь. При этом сама она не претендовала на публичность. Почему бы не представить, что племянник со своей партийной инициативой и должен отвлечь на себя внимание СМИ, которые пока оставят в покое «президентских дочерей».

Впрочем, можно предположить, что сама партия «Народ против коррупции», получившая такой пиар, и задумана для того, чтобы дать ей потом возможность слиться с другими «карликами» в некую платформу, которая привлекла бы голоса среднего класса, никак не желающего поддерживать «Партию Роста» Бориса Титова. А громкое имя двоюродного племянника могло бы обеспечивать новой структуре постоянную бесплатную рекламу.