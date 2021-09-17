Объявленная в розыск россиянка дважды проголосовала на выборах в Госдуму

Живущей в Израиле Юлии Ильинской удалось дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом она сообщила в своём Facebook. До этого россиянка продемонстрировала уязвимость системы голосования по поправкам в Конституцию, за что против неё возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

Ильинская рассказала, что защита от одновременного голосования очно и дистанционно не работает за границей. Возможно, это происходит из-за голосования по загранпаспортам.

Зарубежное голосование так и не защитили от возможности повторного голосования на избирательных участках, к этому ещё и добавили электронное голосование. Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования, — считает Ильинская.

Ранее сообщалось, что москвичи, решившие участвовать в голосовании онлайн, попали в электронную очередь. Среднее ожидание в такой очереди занимает порядка 10–15 минут.