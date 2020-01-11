https://static.news.ru/photo/fb7e6f8c-349b-11ea-8e74-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов (в центре) Фото: Олександр Турчинов/facebook.com

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, что Россия виновна в уничтожении украинского Boeing над Тегераном.

Турчинов относится к категории самых отпетых русофобов. И было понятно, что эта часть украинского истеблишмента будет активнейшим образом поддерживать ту повестку, которую задали американские кураторы, — отметил эксперт.

Он считает, что сейчас основное внимание перенесут на Россию, а про Иран все забудут. Заявление Турчинова могут скоро поддержать Эстония, Польша, Литва и Латвия, сообщает ФАН.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы, писал NEWS.ru.