ОБСЕ напомнили о законном присоединении Крыма к России

https://static.news.ru/photo/c0e7806a-566a-11eb-9012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым/rk.gov.ru

Крым стал частью Российской Федерации законно и в соответствии с международным правом. Об этом участникам Постоянного совета ОБСЕ напомнил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Полуостров стал неотъемлемой частью России в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом, — цитирует ТАСС Лукашевича.

Он подчеркнул, что Москва всегда поддерживает инициативы, которые способствуют устойчивому миру и единству.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины по Крыму против Российской Федерации. Однако ряд претензий были отклонены. В частности, в ЕСПЧ пришли к выводу о недоказанности выдвинутых Киевом целого ряда фактов.

Так, суд отклонил обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.