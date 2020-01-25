https://static.news.ru/photo/5c539f4e-3f5a-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы, он курировал эту программу.

Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его (проект. — NEWS.ru) взять и начать. Его надо взвесить, оценить, — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечал за строительство жилой и коммерческой недвижимости и развитие инфраструктуры. До прихода в политику он занимался бизнесом.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов и более 350 тысяч квартир. С момента старта программы построено 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. 15 тысяч москвичей либо уже переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры.

С 2021 года предполагается сдавать в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья для переселенцев

15 января, после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство. Туда не вошло множество прежних министров. Среди них вице-премьер Виталий Мутко, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Владимир Мединский и другие, писал NEWS.ru.