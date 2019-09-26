https://static.news.ru/photo/0f04d862-e072-11e9-beb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более сотни жилых зданий одновременно возводят в столице по программе реновации. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что реализация проекта «набрала хорошие темпы».

В настоящее время в строительстве находится 125 домов общей площадью порядка 1,4 млн квадратных метров, — цитирует Хуснуллина « Интерфакс ».

Заммэра уточнил, что с момента старта программы построено 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. 15 тысяч москвичей либо уже переехали, либо оформляют документы для переезда в новые квартиры

С 2021 года предполагается сдавать в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья для переселенцев.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов и более 350 тысяч квартир.

Ранее News.ru писал, что более 300 участников проекта планируют переселиться в жильё с большим количеством комнат. Большинство из них намерены использовать для увеличения жилплощади собственные средства, а каждая пятая семья — взять ипотеку.