Новый премьер Японии провёл телефонный разговор с Путиным

https://static.news.ru/photo/7d5c6d3e-0240-11eb-934d-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провёл первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило японское информагентство Киодо. Подробности переговоров не уточняются.

Ранее Суга провёл телефонные переговоры с лидерами США, Великобритании, ФРГ, Китая, Индии и Южной Кореи.

Как писал NEWS.ru, 16 сентября Путин отправил Ёсихидэ Суге телеграмму. В неё глава российского государства поздравил политика с избранием на пост премьер-министра Японии. В телеграмме Путин подчеркнул, что подтверждает готовность РФ к конструктивному взаимодействию с Японией по вопросам актуальной двусторонней и международной повестки. Путин отметил, что в последнее время для развития диалога между государствами удалось сделать многое благодаря предшественнику Суги — Синдзо Абэ.

16 сентября японское правительство ушло в отставку в полном составе вместе с бывшим премьером. Абэ объявил о своём намерении покинуть пост в конце августа.