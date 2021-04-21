Новый глава МИД Чехии отчитался о разогнанной сети российских агентов

https://static.news.ru/photo/4e53f130-a2b1-11eb-bd2b-96000091f725_660.jpg Якуб Кулганек Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Отношения Праги с Москвой находятся на крайне сложном этапе развития. Об этом заявил новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Спустя считаные минуты после своего утверждения на посту он провёл пресс-конференцию, на которой высказался о кризисе между странами. По его словам, это произошло не по вине Праги.

Мы разогнали сеть агентов российских спецслужб, мы завершили работу с российским Росатомом по проекту [строительства нового энергоблока АЭС] «Дукованы», и в ближайшие дни мы рассмотрим перспективы отношений с Россией с нашими союзниками, — цитирует Кулганека Lidovky noviny.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 российских дипломатов, а правительство решило исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва пообещала предпринять ответные шаги и также выслала 20 чешских дипломатов.

Между тем Кулганек заявил о намерении обсудить нынешний этап чешско-российских отношений с российским послом в Праге Александром Змеевским.

Ранее пражское сетевое издание Seznam сообщило, что МИД Чехии 21 апреля намерен объявить о выдворении новой группы российских дипломатов.