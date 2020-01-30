https://static.news.ru/photo/5f5891d8-42eb-11ea-83aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vympel Shipyard/facebook.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал «очередным недружественным шагом» введение США санкций против восьми граждан России и компании «Гранд Сервис Экспресс». Оператор поездов дальнего следования в Крым попал под ограничения из-за перевозок по мосту через Керченский пролив.

Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять, — заявил парламентарий в интервью RT.

Морозов также отметил, что Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в развитии позитивной повестки двусторонних отношений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. Американские власти включили в санкционный список, в частности Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя и спикера городского заксобрания Владимира Немцева.