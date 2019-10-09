https://static.news.ru/photo/443f5e0e-ea7b-11e9-bc91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На сайте госзакупок в отчётах об исполнении контрактов с ФСО о предоставлении спецсвязи были опубликованы номера более сотни высокопоставленных чиновников и силовиков. Среди них — глава СК Александр Бастрыкин и председатель ЦИК Элла Памфилова. Причём последняя взяла трубку, когда до неё попытались дозвониться журналисты.

Данные, оказавшиеся в открытом доступе, обнаружила «Медуза». Авторы материала отмечают, что некоторые номера сотрудники ведомств, занимающиеся госзакупками. пытались скрыть. Так меры приняли Генпрокуратура и московская мэрия. Причём последняя в одном из отчётов прикрыла их бумажкой «конфеденциально» (с ошибкой), однако впоследствии опубликовала как есть.

Дозвониться по случайно выбранным номерам сначала не удалось. Собеседник издания, знакомый с оборотом средств спецсвязи, объяснил это тем, что чиновники боятся этих выданных им телефонов, как огня, из-за слежки ФСБ и стараются не использовать. После выхода материала на «Медузе» один из его авторов Алексей Ковалев пришёл на «Эхо Москвы», чтобы рассказать о расследовании. В прямом эфире им удалось дозвониться до Памфиловой.

Вы просто проверяете телефоны, распечатанные на «Медузе»? Ну вот и проверили. Всего доброго, до свидания, — попыталась прервать разговор глава ЦИК.

На это ведущие отметили:

Выяснилось, что вы единственная, кто им пользуется.

Памфилова отреагировала:

Ну, видите, я пользуюсь.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в беседе с News.ru заявил, что главный символ Спецсвязи России и униформа сотрудников похожи на государственную символику гитлеровской Германии первой половины прошлого века. В частности, стилизованный орёл напоминает герб Третьего рейха.