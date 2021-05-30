NEXTA: операцию с посадкой самолёта Ryanair готовили под Тихановскую

https://static.news.ru/photo/7292d492-c1bc-11eb-8df8-96000091f725_660.jpg Самолёт Ryanair Фото: pixabay

Операцию с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске, возможно, готовили под лидера оппозиции в стране Светлану Тихановскую. Такое сообщение появилось в Telegram-канале NEXTA.

Свои выводы журналисты основывают на том, что почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы «ХАМАС» прислали в минский аэропорт письмо о минировании самолёта «Ryanair» Афины — Вильнюс, был создан за девять дней до инцидента — 14 мая.

Именно 12–14 мая в Афинах находилась лидер белорусского протеста Светлана Тихановская. Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись более серьёзных последствий? — говорится в посте.

После того, как 23 мая произошёл инцидент с самолётом Ryanair, европейские компании отказались летать над небом Белоруссии. Среди пассажиров рейса находился оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками. Тихановская назвала это «операцией спецслужб» и отметила, что Протасевичу в Белоруссии может угрожать смертная казнь.

Белорусские следственные органы планируют 31 мая предъявить обвинения россиянке Софье Сапеге, которую задержали в Минске вместе с сооснователем NEXTA.