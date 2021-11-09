Депутатам запретили пиариться на межнациональных вопросах

Во вторник депутаты Госдумы провели закрытое совещание по следам инцидента в Новых Ватутинках, мероприятие прошло под руководством лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Несколько дней назад на территории Новой Москвы четверо приезжих напали на мужчину с ребёнком. Происшествие практически мгновенно получило широкий резонанс, после чего стремительно из бытовой плоскости перекочевал в плоскость межнациональную и политическую. Между тем, по данным NEWS.ru, парламентарии получили вполне определённые инструкции – ограничить количество комментариев по этой теме, не разжигать и не политизировать ситуацию.

«Политизация не нужна»

Инсайдер NEWS.ru утверждает, что депутатам фактически ретранслировали месседж о необходимости сократить обсуждение произошедшей истории. Это можно объяснить: казалось бы, совершенно бытовой конфликт за короткое время трансформировался в серьёзную историю межнационального противостояния, в которую, в частности, был вовлечён лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Зампред думского комитета по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный пояснил NEWS.ru, что речь идёт об «очень болезненной для страны теме».

– Поэтому, видимо, лишняя политизация не нужна, – предположил Куринный.

По его мнению, «политика противодействия этнической преступности и этническим группировкам – это тонкая работа специальных органов».

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru не согласился с тем, что депутаты молчат. Он обратил внимание на то, что «в случившемся виновата сама диаспора, которая пыталась всяческим образом скрыть национальность и происхождение этих негодяев».

Милонов считает, что не следует использовать термин «кавказцы», потому что «на Кавказе большинство людей очень приличные, достойные, и представители некоторые народов вообще никогда не попадают в криминальные сводки».

– Какие-то, к сожалению, являются частыми гостями [криминальных сводок]. Но это надо знать: иначе мы окажемся слишком слепыми и толерантными. Правда – это правда. Совершает преступление не нация, совершают преступления люди, – указал Милонов.

Он подчеркнул, что «этих негодяев [участников инцидента в Новой Москве] надо лишить российского гражданства».

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов полагает, что у подобных преступлений есть явные причины.

– В их числе – большое количество трудовых мигрантов, их развязное поведение, отсутствие должной реакции правоохранительных органов и общества, – указал в разговоре с NEWS.ru Нилов.

По его словам, надо «жестче действовать в отношении иностранцев, жёстче работать с диаспорами».

Замолчать проблему

Представители депутатского корпуса сегодня действительно оказались в сложной ситуации, подтвердил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. С одной стороны, говорит он, если проблему вообще не обсуждать – решить её не удастся, с другой – обсуждение парламентариями произошедшего преступления автоматически переводит его из бытовой в сугубо политическую плоскость.

– Громкие заявления депутатов фактически легализуют тему и возводят её на принципиально иной уровень. Ведь обыватели в первую очередь обращают внимание на ранг, статус спикеров. Именно поэтому сейчас следует выработать своего рода свод правил, которыми надо руководствоваться в подобных ситуациях – кому говорить, что говорить и сколько говорить, – заявил собеседник издания.

Журавлёв предположил, что руководству Госдумы могла не понравиться ситуация, когда обсуждение важной для страны проблемы «превращается в базар». По его словам, во время таких историй возрастает межфракционная конкуренция:

– Если представитель одной фракции вышел и сказал, что преступников надо депортировать, то коллега из другой фракции уже обречён на то, чтобы сделать куда более жёсткое заявление – например, что всех надо посадить на электрический стул. В итоге проблема забалтывается, смысл теряется.

Эксперты полагают, что можно рассматривать несколько причин отсутствия заявлений федеральных законодателей по конфликтным вопросам, произошедшим в последнее время.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Станислава Притчина, заметная часть депутатов впервые получила мандаты и ещё только осваивается с новыми должностями и обязанностями, возможностью выступать по острым политическим и конфликтным вопросам. Он также признал: государственные органы власти стараются не подчёркивать межэтничные аспекты конфликта, призывая воспринимать его как бытовой.

Напомним, глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков практически сразу обозначил позицию: в деле о драке в Новой Москве нет никакой национальной подоплёки.

–Там на самом деле речь идёт о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности, – указал Песков.

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин приводит ещё одно подтверждение молчания на высшем уровне. По его словам, «национальный вопрос» исчез из публичного дискурса не только в Госдуме, но и в правительстве. Он обратил внимание на то, что не высказывается по этой теме даже глава ФАДН Игорь Баринов, не слышно никаких заявлений и от руководителя ГУ МВД по вопросам миграции генерал-лейтенанта Валентины Казаковой.

– Смысловой вакуум заполняют региональные политики и общественные персоны вроде Рамзана Кадырова или Ксении Собчак, которые активно комментируют любую конфликтную ситуацию, будь то нападение в Новых Ватутинках или массовая драка гастарбайтеров в Кузьминках. Мнений же политиков федерального уровня, более того, прямо отвечающих за этот сектор работы, не слышно. И это пугает, – указал Чаблин.

Напомним, инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. По словам потерпевшего, драка началась беспричинно и один из нападавших ударил ребёнка по щеке.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья. Первоначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство».

Михаил Прибыловский