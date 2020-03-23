Президент России Владимир Путин призвал россиян быть готовыми к любым неожиданностям. Вряд ли эта фраза могла поднять настроение в правительстве Михаила Мишустина, призванного навести порядок в не самом процветающем, но стабильном хозяйстве, доставшемся от Дмитрия Медведева. Но сегодня явно не до масштабного внедрения цифровизации в российскую экономику, коей был так славен бывший шеф российской ФНС. Как теперь шутят: он пришёл к власти ещё в мирное время, однако буквально за месяц положение и в мире, и в России, а также общие политические и экономические вводные кардинально поменялись. Сложилась ситуация, которая на Западе обычно описывается оборотом «управление кризисом», что предусматривает оперативное реагирование на возникающие вызовы и принятие непопулярных, но действенных мер.

Беда, однако, в том, что ныне в правительстве, как в кризисном 1998 году, нет профессионалов уровня и опыта Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, то есть управленцев и политиков, прошедших самую суровую советскую школу оперативного реагирования на разного рода ЧС. Более того, значительная часть вновь призванных министров вообще не имеет опыта руководства сложными и многоплановыми системами во внеплановых ситуациях. В результате население не видит какой-то ясной, внятной позиции нового кабинета, который оказался в изоляции от реальности. В некотором смысле Михаил Мишустин всё больше напоминает своего давнего предшественника Сергея Кириенко, носившего обидное прозвище «киндер-сюрприз» и оказавшегося премьером дефолта.

Тогда, как мы помним, Кириенко был быстро убран со шлейфом неудачника, несущего всю ответственность за грехи, накопленные предшественниками. На него в миг свалили все предыдущие просчёты. Он заплатил фактически по чужим счетам. При том, что тогда парламент был слабо управляемым из Кремля, и кандидатура «тяжеловеса Черномырдина» была потом дважды заблокирована в пользу Евгения Максимовича.

Правительство России/vk.com

Михаил Мишустин такой же узкий технократ, каким был Сергей Кириенко. И тем более, он без солидного опыта политического маневрирования. А как цепкий налоговик явно нелюбим широкими слоями и бизнеса, и общественности. Он явно растерян, а главное, оказался перед лицом без него затеянной рискованной нефтяной комбинации, авторство которой приписывают «настоящему Игорю Ивановичу» Сечину. Правительство явно не готово реагировать и на катастрофическое падение нефтяных цен, и на отказ мировых трейдеров работать с российским чёрным золотом. То есть теперь уже против России применили принцип дзюдо, поймав на рискованном и не слишком продуманном приёме.

Не исключено, что Мишустину, как в 1998 году Кириенко, и придётся взять на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию, закрыв собою президента. Другое дело, что не видно ныне, какого тяжеловеса призвать для выравнивания ситуации. Неужели Алексея Кудрина или всё-таки Сергея Собянина, которого до последнего момента считали фаворитом в гонке за премьерством? Впрочем, есть ещё надежда, что будут приняты меры для поднятия престижа кабинета и выработки хоть какой-то его внятной позиции. В частности, утверждают, что о переносе даты голосования может объявить как раз премьер. А вот если эту миссию возложат на Сергея Собянина, вывод будет сделан однозначный.