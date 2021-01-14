Нерадько уйдёт с поста замглавы Минтранса, но останется в Росавиации

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Заместитель генерального директора «Аэрофлота», лётный директор авиакомпании Игорь Чалик заменит Александра Нерадько на посту замминистра транспорта, курирующего авиационную отрасль.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс. Нерадько совмещал должность замминистра с позицией руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). После ухода из Минтранса он сосредоточится на своих обязанностях главы агентства.

В пресс-службе министерства отметили, что кадровые перестановки связаны с административной реформой. В конце декабря 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому в Минтрансе может быть до восьми постов замминистра. До этого должности нескольких заместителей были объединены с постами руководителей подведомственных агентств.

Ранее в отставку ушёл замминистра транспорта Юрий Цветков, передавал NEWS.ru. Он курировал вопросы судоходства, судостроения, развития внутренних водных путей и портов.