Нерадько уйдёт с поста замглавы Минтранса, но останется в Росавиации

Заместитель генерального директора «Аэрофлота», лётный директор авиакомпании Игорь Чалик заменит Александра Нерадько на посту замминистра транспорта, курирующего авиационную отрасль.
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В пресс-службе министерства отметили, что кадровые перестановки связаны с административной реформой. В конце декабря 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому в Минтрансе может быть до восьми постов замминистра. До этого должности нескольких заместителей были объединены с постами руководителей подведомственных агентств.
Ранее в отставку ушёл замминистра транспорта Юрий Цветков, передавал NEWS.ru. Он курировал вопросы судоходства, судостроения, развития внутренних водных путей и портов.