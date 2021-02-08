Назначен новый начальник управления СКР по особо резонансным делам

https://static.news.ru/photo/0b3221f0-6a6d-11eb-af17-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин подписал указ о назначении начальником главка Следственного комитета по особо резонансным делам. Им стал генерал-майор Денис Колесников.

На этой должности Колесников сменил Эдуарда Кабурнеева, который в августе прошлого года стал первым заместителем руководителя СКР Александра Бастрыкина, пишет РБК.

Отдел, которым будет руководить Колесников, занимался расследованием крушения «Невского экспресса», авиакатастрофы с самолётом польского президента Леха Качинтского, дела «банды ГТА».

В январе Московский гарнизонный военный суд признал незаконным бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за отсутствия проверки по заявлению экс-начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил и ЦСКА Михаила Барышева. Ранее он обвинил экс-руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александра Сорочкина в вымогательстве взятки и заявил об этом в СК РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работникам Следственного комитета следует повысить качество работы с комментариями граждан в социальных сетях. Такое распоряжение отдал глава СК Александр Бастрыкин.