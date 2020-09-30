Навальный решил подать в суд на Дмитрия Пескова

https://static.news.ru/photo/08084e3a-03e5-11eb-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский оппозиционер Алексей Навальный, временно находящийся в Германии после прохождения лечения в местной клинике, решил подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Поводом для принятия такого решения стали высказывания представителя Кремля, согласно которым политик «работает со специалистами ЦРУ США».

Навальный заметил, что раньше его называли «агентом, разваливающим Россию», а теперь «понизили» до того, кто просто работает со спецслужбами. Оппозиционер привёл в пример цитату Пескова, в которой пресс-секретарь главы государства говорит следующее: «Не политик работает с ЦРУ, а ЦРУ работает с ним». По словам представителя Кремля, соответствующая информация у властей имеется. Песков подчеркнул, что с Навальным работает ЦРУ, что не ново, так как ему уже не в первый раз «дают инструкции».

Оппозиционер подчеркнул, что обычно не обращает внимания на «пропагандистов», которые постоянно говорят о нём подобные вещи.

Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю. Очень надеюсь, что российское посольство организовало здесь какое-то наблюдение за мной и у них есть все данные о том, чем я здесь занят, — написал Навальный на своём сайте.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

Ранее Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

Как передавал NEWS.ru, высказывания Навального в адрес президента РФ Владимира Путина стали оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил Песков.