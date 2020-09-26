Навальный подтвердил информацию о встрече с Меркель в клинике Charité

https://static.news.ru/photo/047f9fa0-0162-11eb-8dbb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его во время лечения в клинике Charité.

Встреча была, но не стоит называть её «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьёй. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице, — написал российский блогер в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о «тайном» визите Меркель к Навальному сообщали немецкие СМИ.

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20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.