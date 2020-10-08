Нарышкин назвал слова Навального об отравлении «русофобской пропагандой»

https://static.news.ru/photo/0d075f98-0949-11eb-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Слова Алексея Навального о том, что его отравили российские спецслужбы, являются «тупой русофобской пропагандой», заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, кто-то вряд ли ожидал от Навального «чего-либо, хотя бы близко похожего на правду».

Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла, — сказал он.

Нарышкин также подчеркнул, что Германия не отвечает на запросы России об оппозиционере, а значит, что-то скрывает. Он уточнил, что Генпрокуратура РФ дважды обращалась к соответствующим немецким органам с вопросами, которые могли бы пролить свет «на эту довольно тёмную и неприятную историю».

Глава СВР добавил, что у российской стороны имеются подтверждения того, что в организме Навального, пока он находился на территории РФ, токсичных веществ не было.

У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального, — отметил Нарышкин в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы скорой медицинской помощи № 1 доктор медицинских наук Александр Сабаев сообщил, что причинами состояния Навального могли стать несоблюдение диеты или употребление алкоголя.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Омские врачи считают основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позже в Берлине заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».