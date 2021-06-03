https://static.news.ru/photo/de26f1d2-c4b6-11eb-9198-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский предложил облагать налогами блогеров. Заявление прозвучало в рамках дискуссии, посвящённой блогсфере, на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Парламентская газета».

Платить налоги вообще-то принято в странах, где право регулирует все финансовые аспекты жизни граждан, а блогеры их не платят, — почему? — аргументировал чиновник.

Интернет-кумирам, в частности, удаётся уходить от налогов за счёт публикации контента в зарубежных соцсетях, у которых нет представительств в России. Но продолжаться это будет недолго, так как Госдума должна рассмотреть проект о «приземлении» транснациональных IT-компаний.

В частности, речь идёт о том, что YouTube и другие платформы размещают рекламу, налоги за которую поступают в США. Что касается блогеров, то в стране сейчас, по словам одного из участников дискуссии, царят «цифровые 90-е». В частности, за счёт того, что в этой сфере фигурирует много «серых денег». Ситуация должна структурироваться и в ближайшие пять лет, по мнению участников дискуссии, блогеры начнут платить налоги.

Как сообщалось ранее, предложенный в России налог на блогеров является не более чем странной и глупой идеей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила основатель сообщества московских блогеров и специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш.