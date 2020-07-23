На выборах 2020 года пройдёт трёхдневное голосование

https://static.news.ru/photo/cd1296fa-cd75-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) согласовали проведение на выборах 2020 года трёхдневного голосования — с 11 по 13 сентября. Такой формат будет определён для всех регионов, однако трёхдневное голосование возможно будет только в некоторых из них.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, возможность проведения голосования на придомовых территориях могут оставить на усмотрение каждого региона.

Отмечается, что в повестке заседания ЦИК на 24 июля обозначен пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года». Докладчиком является председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Многодневное голосование и непривычные для этого места были впервые опробованы в России на плебисците по поправкам в Конституцию. С предложением распространить многодневное голосование на выборах разных уровней выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

В 2020 году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам законодательных собраний. Выборы депутатов гордум пройдут в 22 столицах регионов.

Как ранее писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия снова задала в Twitter вопрос общественности о том, нужна ли в России возможность голосовать на выборах в течение нескольких дней.

Прошлый опрос ЦИК был удалён после того, как 93% проголосовали против. После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила само появление этого опроса неграмотностью и глупостью своих сотрудников, сказав, что сделали глупость. Она считает, что все опросы в соцсетях — это соревнование ботов: у кого больше ботов, тот и побеждает.