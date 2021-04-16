Москва вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

https://static.news.ru/photo/b3197142-9ed5-11eb-938f-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/plinrussia

Москва высылает пять польских дипломатов в ответ на недружественные действия Варшавы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов? В свою очередь из России будут выдворены пять польских дипломатов, — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Польша признала персонами нон грата трёх сотрудников российского посольства в Варшаве. Такое решение объяснили в МИД республики тем, что дипломаты якобы нарушали условия дипломатического статуса и проводили мероприятия в ущерб Польше.

Как сообщал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов, заявил, что Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы.

МИД Польши вызвал накануне также посла России. Официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров не назвал журналистам причины вызова, но пояснил, что одним из поводов стала ситуация у восточных границ Украины.