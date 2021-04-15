Слуцкий назвал Польшу «истинным вассалом США» из-за высылки дипломатов

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Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку российских дипломатов.

Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США, — цитирует Слуцкого ТАСС.

По мнению парламентария, этот очередной показательно русофобский жест ещё больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях. Он выразил уверенность в том, что для высылки дипломатов «не было никаких реальных оснований», и пообещал, что Москва ответит, как всегда в соответствии с дипломатической практикой.

Ранее МИД Польши вызвал посла России. Официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров не назвал журналистам причины вызова, но пояснил, что одним из поводов стала ситуация у восточных границ Украины.

Позже польские власти объявили персонами нон грата трёх российских дипломатов. Их обвинили в том, что якобы нарушили условия дипломатического статуса и произвели действия во вред стране, писал NEWS.ru.