Польша вышлет трёх российских дипломатов

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Польские власти объявили персонами нон грата трёх российских дипломатов. Они будут высланы из страны.

Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трёх сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Эти дипломаты якобы нарушили условия дипломатического статуса и произвели действия «во вред Республике Польша», сообщает ТАСС.

Ранее МИД Польши вызвал посла России. Официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров не назвал журналистам причины вызова, но пояснил, что одним из поводов стала ситуация у восточных границ Украины.

Президент США Джо Байден 15 апреля ввёл новые санкции против России. Из страны будут высланы 12 дипломатов. Ограничительные меры приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Санкции связаны с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с будто бы организованными Москвой кибератаками через SolarWings.

При этом Белый дом заявил, что не ставит своей целью эскалацию напряжённости в отношениях между странами. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки пояснила, что цель Вашингтона заставить заплатить цену за неприемлемые действия со стороны российского правительства. Она добавила, что в США не могут предсказать последствия введения новых ограничительных мер.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон наращивает напряжённость на внешнеполитической арене, вталкивая Москву в дипломатический кризис и усиливая экономические санкции, но настаивает на проведении совместного саммита. Политик уверен, что России следует отказаться от переговоров с США. Это покажет, что Москва не приемлет «язык силы», который пытается применить Вашингтон.