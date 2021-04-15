США заявили, что не ставят целью эскалацию в отношениях с Россией

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В Белом доме не станут предсказывать, чем обернутся новые американские санкции для отношений с Россией. Однако США не добиваются эскалации напряжённости.

Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель — [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что в США не могут предсказать, каковы будут последствия новых санкций. Однако в Белом доме уверены, что должны принимать меры при неприемлемом поведении.

Президент США Джо Байден 15 апреля ввёл новые санкции против России. 12 российских дипломатов будут высланы из страны. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

Как писал NEWS.ru, Байден объяснил, что новые антироссийские санкции против физических и юридических лиц вызваны «чрезвычайной угрозой», исходящей из Москвы.