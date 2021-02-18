Москва приветствует исключение хуситов из списка террористов США

https://static.news.ru/photo/23b890ae-7208-11eb-93e1-96000091f725_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Россия приветствует решение США об исключении движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» из списка террористических организаций. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН представитель России Василий Небензя.

Приветствуем решение администрации США пересмотреть решение о включении «Ансар Аллах» в списки иностранных террористических организаций, — цитирует ТАСС российского дипломата.

Американские власти внесли «Ансар Аллах» в список террористических организаций 19 января. Под санкции Вашингтона тогда также попали три человека, связанные с йеменским движением. Включение движения в список террористов означает заморозку активов в США. Американские граждане или компании не могут вести бизнес с фигурантами чёрного списка.

Хуситы являются представителями одного из шиитских направлений ислама. Проживают преимущественно в северных регионах Йемена. Движение получило название в честь самопровозглашённого имама Хусейна аль-Хуси, поднявшего восстание в 2004 году и обвинившего власти в ущемлении прав шиитов. «Ансар Аллах» — военизированная организация хуситов, принимающая активное участие в гражданской войне, которая продолжается в стране с 2014 года.

Как сообщал NEWs.ru, президент США Джо Байден заявил о прекращении поддержки наступательных операций в Йемене, в том числе за счёт поставок вооружения.

Боевые действия продолжаются в Йемене с августа 2014 года. Правительственным силам президента Абд Раббу Мансура Хади противостоят повстанческие группировки хуситов. При этом Хади с 2015 года поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.