https://static.news.ru/photo/361bf33a-49c8-11ea-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские власти не будут отказываться от Крымского полуострова ради улучшения отношений с Великобританией. С таким заявлением выступил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, Соединённое Королевство даёт сигналы, что стороны могут возобновить плодотворный диалог, если Москва откажется от Крыма, прекратит действия в Сирии, а также пообещает, что ситуация, похожая на дело Скрипалей, больше не повторится.

Если цена такова, что мы должны вернуть Крым, уйти из Сирии и так далее, то, наверное, отношения с Великобританией несопоставимы здесь по весу, — цитирует ТАСС слова представителя дипмиссии.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013-го — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее посольство России подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответа» к годовщине отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Доклад содержит 50 страниц, в которых излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования.