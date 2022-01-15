Monsieur Толстой просто пошутил

Сенсация оказалась дутой. Только-только после заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого ура-патриоты пришли в самый настоящий экстаз, а либералы бросились в аптеки за успокоительным. Только-только консерваторы из движения «Сорок сороков» возрадовались, что наконец-то их призывы услышаны в законодательных верхах, как сам Пётр Олегович публично раскаялся. Сообщил всем потрясённым и обнадёженным, что его заявление о том, что России следует восстановиться в имперских границах, после чего Прибалтика и Финляндия сами приползут, — просто шутка.

Вот только об ироничном характере своих слов обычно сообщают заинтересованной аудитории сразу по произнесении, а не после выдержанной просто мхатовской паузы. И ведь пошутил даже не простой депутат из ЛДПР, а вполне себе высокопоставленное думское лицо, являющееся (простите за каламбур) лицом России ещё и на сессиях Совета Европы. И с каким, простите, лицом господин Толстой вновь отправится в Страсбург?

Нет, действительно, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Никто бы не обратил особого внимания на очередной словесный эпатаж Владимира Вольфовича, который за свою долгую политическую карьеру чего только ни обещал. И сапоги помыть в Индийском океане, и разместить на границе с Прибалтикой радиационные свалки, и сильными вентиляторными системами гнать в сторону балтийских стран отравленный воздух. И ещё многое другое, включая, конечно, и возвращение бывших советских республик. Но на такие выпады никто давно внимания не обращает, поскольку репутация Жириновского хорошо известна далеко за пределами страны.

Но Толстой принадлежит к новому поколению образованных и прагматичных политиков, далёких от желания превращать свою деятельность в балаган и играть в дешёвый популизм ради попадания в общенациональную информационную повестку. Он не может не понимать, какой резонанс могут вызвать в России, да и в мире, такие рискованные заявления. Да ещё от имени официального думского деятеля. Куда менее рискованные тирады становятся поводом для многочисленных вербальных нот протеста от имени задетых стран. А там уж поздно ссылаться на чувство юмора.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А тут ещё особый, накалённый до предела международный контекст. И Россия, как уверены в Вашингтоне, ставит вопрос о гарантированных зонах своего влияния. А вице-спикер Госдумы идёт ещё дальше и говорит о восстановлении Советского Союза, а то и империи, призраком которых на Западе традиционно пугают детей. Замечательный подарок нашим переговорщикам, которым, мягко говоря, и так приходится несладко.

Неудивительно, что у нас до сих пор цитируют неудачную шутку Рональда Рейгана, который решил прочистить глотку перед радиовыступлением сообщением о том, что он «подписал приказ об объявлении России вне закона на вечные времена, бомбардировка начнётся через пять минут». Правда, тогда оправдывались тем, что старик Ронни не знал, что микрофон уже включён, и поэтому так опростоволосился. Но осадочек остался надолго.

Понятно, когда Пётр Олегович называет себя русским политиком, имперский шутовской колпак ему вроде как не к лицу.