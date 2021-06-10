«Многа пафоса»: Канделаки о том, почему над Байденом смеются политики ЕС

https://static.news.ru/photo/4fff4c80-ca72-11eb-a3c4-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler / globallookpress

Российская телеведущая Тина Канделаки в своём Telegram поделилась видео, на котором американский президент Джо Байден заявил, что Америка станет арсеналом вакцин от коронавируса для всего мира так же, как она была арсеналом демократии во время Второй мировой войны.

Такое заявление Байден сделал на одном из своих выступлений в рамках первого зарубежного турне по Европе.

Громко. Амбициозно. Пафосно. Только вот европейские члены G7 знают, что США зарезервировали исключительно для себя весь запас вакцин и не помогали ни Европе, ни третьим странам. И тухли вакцины из-за проблем с логистикой по разным штатам, — комментирует Канделаки слова президента США.

При этом она напомнила, что Европа успела помочь даже Канаде с Японией, «лидеры которых слушают сейчас эти громкие слова и смеются внутрь. Или плачут».

Похоже, даже американцы не верят в своего президента. Они предсказали грустный конец переговорам между Джо Байденом и Владимиром Путиным и считают, что их президент просто выставит себя на посмешище. На самом деле у Байдена очень слабая команда, «как и он сам», добавили они.