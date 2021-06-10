«Порвут на части»: американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/9b2fe642-ca54-11eb-a890-96000091f725_660.jpg Фото: Olivier Douliery/Consolidated/GLOBAL LOOK PRESS

Американцы не очень лестно отзываются о своём президенте. Они предсказали грустный конец переговорам между Джо Байденом и Владимиром Путиным и считают, что их президент просто выставит себя на посмешище, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарии читателей Wall Street Journal.

Дело в том, что недавно из зарубежного турне в Штаты вернулся американский сенатор Роб Портман. Он посетил Украину, Литву, Грузию, встретился с главами этих государств. Также он провёл переговоры с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. По возвращению Портман дал совет Байдену: «Занять жёсткую позицию».

Также сенатор хочет, чтобы Байден потребовал решения вопросов по Белоруссии, Украине, поспособствовал вступлению Киева и Тбилиси в НАТО и ввёл санкции.

Материал об этом прокомментировали обычные американцы. По их мнению, Портман живёт в каком-то выдуманном мире. На самом деле у Байдена очень слабая команда, «как и он сам».

США больше не в силах служить демократии в мире. Этот поезд ушёл в ноябре 2020 года. <...> На этой неделе Путин разорвёт Байдена на части, как жареного цыплёнка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что США предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене, — приводит агентство цитату пользователя под ником William Gianopulos.

Другие отметили, что Путин нокаутирует оппонента за считанные секунды, потому что «он играет в шахматы, а Байден — в шашки», или вернее «с шашками».

Жители США уверены, что без помощников, «нашёптывающим на ухо Байдену правильные шаги», он не справится.

Ранее стало известно, что европейские политики не на шутку разозлились, что американский президент Джо Байден изначально не уведомил их о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в одной из стран ЕС.