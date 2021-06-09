Европа была в ярости, что ей ничего не сказали о встрече Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/9ec0e340-2204-11eb-9c97-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские политики не на шутку разозлились, что американский президент Джо Байден изначально не уведомил их о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в одной из стран ЕС. Как пишет британский колумнист Кэллум Хор в газете Daily Express, первый зарубежный тур Байдена стартовал в среду, и в Европе все говорят, что очень рады его приезду, однако это не совсем так.

Они (США. — NEWS.ru) не уведомили нас о том, что собираются объявить о проведении саммита с Путиным, — пожаловался один высокопоставленный чиновник в Брюсселе изданию.

Он отметил, что у многих политиков в Евросоюзе разные взгляды на многие вопросы, в особенности на саммит США — Россия на полях Европы.

Как пишет журналист, решение провести переговоры без разрешения и консультацией с ЕС разозлило Брюссель. Отдельной болевой точкой стала нерешимость Байдена в вопросе дипмиссии США в Европе: он до сих по не назначил посла США в Евросоюзе, хотя на посту уже приличный срок.

Другой политик из Брюсселя сообщил обозревателю, что на фоне всех этих вещей в некоторых странах пошли разговоры о том, что Вашингтону необходимо устроить демонстрацию «стратегической независимости» от НАТО. Кроме того, в ЕС некоторые начали говорить о том, что Европе «следует пойти своим путём».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Первый день турне Байдена прошёл в Великобритании. Он уже сообщил, что собирается дать понять Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Такое заявление президент США сделал в ходе выступления перед военнослужащими базы США на территории Великобритании.