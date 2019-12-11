https://static.news.ru/photo/c228df56-1bd7-11ea-9297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталія Болюх/Facebook

На Украине разгорелся скандал после поездки обладательницы титула «мисс Львов — 2018» Натальи Болюх в Москву. Девушка отправилась в Россию, чтобы отметить очередной день рождения, чем вызвала критику и осуждение в свой адрес.

Подписчикам девушка рассказала, что едет в Амстердам, и выложила фотографии из самолёта. Она продолжала публиковать снимки, пока пользователи не заподозрили, что на самом деле модель отдыхает с друзьями в Москве. Когда обман вскрылся, девушка удалила все фото из соцсетей, а также стёрла все отметки геолокации, отмечает РИА Новости.

Позже она попыталась оправдаться, написав в Facebook, что любит свою страну и придерживается её целостности «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка».

Ранее мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма. Девушка объяснила, что ответ был дан исходя из того, что вся территория земного шара принадлежит людям, писал NEWS.ru.