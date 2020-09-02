Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

https://static.news.ru/photo/8c4a4a78-ecfb-11ea-8b43-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября приедет с официальным визитом в Минск. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина, — цитирует ТАСС Лаврова.

Он подчеркнул, что Белоруссия является союзником России, премьер-министры двух стран находятся в постоянном контакте.

Мы поддерживаем высокую динамику взаимодействия, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, президентов, — добавил Лавров.

Как писал NEWS.ru, МИД Белоруссии подтвердил визит в Москву главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея 2 сентября. Командировка в российскую столицу запланирована и у министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что на 2 сентября запланированы переговоры министров иностранных дел РФ и Белоруссии.

31 августа стало известно, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшие две недели встретятся в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону, пострадали сотни человек (включая силовиков), сообщалось о двух погибших. Тем не менее протестующих это не остановило. Выходящие на улицы люди подчёркивают, что их протест мирный и что они требуют новых выборов и отставки Лукашенко.