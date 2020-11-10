Мишустин поговорил по телефону с Лукашенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону, — говорится в сообщении.
По данным канала, разговор состоялся по инициативе главы правительства России,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.