Мишустин поговорил по телефону с Лукашенко

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Сегодня белорусский президент и российский премьер говорили по телефону, — говорится в сообщении.

По данным канала, разговор состоялся по инициативе главы правительства России, передаёт РИА Новости. Подробности разговора не приводятся.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин считает, что любые попытки третьих стран повлиять на принятие тех или иных решений в Белоруссии недопустимы.