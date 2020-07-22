Мишустин назвал главную цель работы российского правительства

https://static.news.ru/photo/56dad19c-cbee-11ea-89cb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил главную цель работы правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, пояснил он, впервые выступая в Госдуме с итоговым отчётом о работе кабмина.

Эта цель правительства, по словам премьера, была сформирована на основе послания президента Федеральному собранию в январе 2020 года. Именно после этого выступления Владимира Путина перед парламентариями предыдущее правительство ушло в отставку и было сформировано новое. Как объяснил Мишустин, решение задач по увеличению экономического роста и развитию соцсферы как раз и будет означать достижение национальных целей, которые поставил глава государства.

При этом глава кабмина перечислил пять базовых ценностей, исходя из которых кабинет министров строит свою работу.

Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы. Обеспечить результат, результат — важнее формальных процедур и регламентов, — сказал он, выступая перед депутатами.

Мишустин подчеркнул, что новый состав правительства начинал работу не с чистого листа, и поблагодарил предыдущий кабинет министров, «который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв».

Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность, — добавил Мишустин.

Мишустин при этом отметил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для правительства РФ.

Согласно соцопросу, произведённому по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» в начале июля, число россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросло с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Также в этот период увеличилась доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тысяч рублей в месяц. В телефонном опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что более 70% граждан РФ относятся к среднему классу, так как их доходы в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (около 17 тысяч рублей). Такие выводы глава государства сделал, основываясь на методике Всемирного банка, писал NEWS.ru.