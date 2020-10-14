Минск выразил озабоченность сманиванием белорусских специалистов на Украину

https://static.news.ru/photo/07ec737a-0e32-11eb-b412-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кизим Фото: Посольство України в Республіці Білорусь/facebook.com

Послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму вручили ноту, в которой белорусская сторона выразила озабоченность указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении специалистов из Белоруссии.

Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, — отметили в белорусском МИД.

Дипломаты сочли, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях и идёт вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Украиной. В МИД Белоруссии подчеркнули, что не намерены переходить «красной черты» в отношениях с Украиной, но предупредили, что в случае «оправданной необходимости» применят ответные меры по защите национальных интересов.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии. Им и членам их семей продлят до 180 дней в году срок пребывания на территории Украины, упростят получение вида на жительство и оптимизируют порядок трудоустройства. Указ также предусматривает упрощение процедуры налоговой регистрации для белорусских программистов, если они решат переехать на Украину. Зеленский также поручил признавать на Украине их белорусские документы. Сфера IT-услуг на сегодняшний день является самой быстрорастущей в экономике Белоруссии. В сентябре польское правительство тоже предлагало белорусским программистам переехать в свою страну.