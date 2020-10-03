Зеленский начал переманивать белорусских программистов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из Белоруссии. Им и членам их семей продлят до 180 дней в году срок пребывания на территории Украины, упростят получение вида на жительство и оптимизируют порядок трудоустройства.

Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов, — сообщили в пресс-службе президента.

Указ также предусматривает упрощение процедуры налоговой регистрации для белорусских программистов, если они решат переехать на Украину. Зеленский также поручил признавать на Украине их белорусские документы.

Сфера IT-услуг на сегодняшний день является самой быстрорастущей в экономике Белоруссии. В сентябре польское правительство тоже предлагало белорусским программистам переехать в свою страну.

Как писал NEWS.ru, десятки сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc уже переехали на Украину, где будет открыт офис этой IT-компании. Об этом сообщил сооснователь PandaDoc Микита Микадо, который поддержал акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в стране. Ранее PandaDoc сообщила об аресте в Белоруссии четырёх своих сотрудников по обвинению в хищении средств. В самой фирме считают, что дело появилось из-за позиции по протестам Микиты Микадо. Он ранее предлагал помощь уволившимся силовикам.

2 сентября в офисе PandaDoc в белорусской столице прошли обыски. В тот же день жители Минска вышли к офису на акцию солидарности.