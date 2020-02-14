https://static.news.ru/photo/8b0fb1aa-4f32-11ea-a7e3-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Военное ведомство Турции должно нести ответственность за предоставление правдивых данных по ситуации в Идлибе. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Там отметили, что всякого рода «безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки». Сообщения турецкой стороны о гибели 63 сирийских военных в Центре опровергли.
Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооружённых сил Турции, и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении Центра, которое приводит «Интерфакс».
3 февраля в результате обстрела со стороны Сирии погибли восемь солдат и граждан Турции. После этого 10 февраля Турцией были нанесены удары по 115 объектам армии САР, в результате которых был убит 101 сирийский солдат, подбито три танка и один вертолёт и уничтожены две артиллерийские позиции. 11 февраля в результате очередной атаки погиб ещё 51 военнослужащий, писал NEWS.ru.