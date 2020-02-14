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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что будет бороться за сохранение суверенитета и независимости республики. Об этом он заявил, комментируя перспективы развития белорусско-российской интеграции. По его словам, в этом вопросе не нужно «гнать лошадей».

Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?...