https://static.news.ru/photo/63560ba2-1da3-11ea-a924-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».

В Париже 10 декабря по итогам саммита «нормандской четвёрки» президент Путин заявил, что Россия не нашла «взаимопонимания» по неоднократным просьбам к властям Германии о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В РФ его считают организатором взрывов в метро Москвы. Мужчина был убит в августе 2019 года в Берлине.

Министр Маас в той связи заявил, что утверждения Путина «звучат нелепо» и похожи на попытку оправдания преступления. Его слова приводит «Радио Голос Балтии».

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестовали россиянина. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве. Москва ответила зеркально.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро. Российский лидер подчеркнул, что Москва неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, однако понимания по этому вопросу найдено не было.

Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве, писал NEWS.ru.